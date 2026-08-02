بنوك الدم في غزة على حافة الانهيار

يواجه القطاع الصحي في غزة أزمة متفاقمة مع تراجع حاد في مخزونات الدم والمستلزمات المخبرية، في ظل تدمير المختبرات والأجهزة الطبية ونقص المواد الأساسية جراء الحرب.

ويؤكد أطباء في مستشفى الشفاء أن أقسام المختبر تعمل بأقل الإمكانات، مع تعطل معظم أجهزة فحص صورة الدم الكاملة، مما يهدد بتوقف أحد أهم الفحوص اللازمة لتشخيص المرضى، خاصة الجرحى ومرضى الأورام والثلاسيميا والعناية المركزة.

كما تعاني بنوك الدم من انخفاض أعداد المتبرعين ونقص أكياس الدم ومواد فحوص التطابق، إلى جانب تلف الأجهزة وانقطاع الكهرباء الذي يهدد حفظ وحدات الدم.

ويقول العاملون إنهم اضطروا أحيانا إلى تجاوز بعض معايير التبرع بسبب الحاجة الملحة لإنقاذ المصابين، بينما يواصل مستشفى الشفاء استهلاك نحو 120 وحدة دم يوميا وسط احتياطي لا يلبي الاحتياجات المتزايدة.