عجز أوكراني أمام الصواريخ الروسية يفتح مرحلة جديدة في الحرب

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف أعنف هجوم صاروخي روسي منذ فترة، بعد أقل من 48 ساعة على هجوم مماثل.

فقد أصابت 27 صاروخا باليستيا -من أصل 35- العاصمة، مخلفة دمارا واسعا وأجبرت عشرات السكان على مغادرة منازلهم.

وأقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعجز الدفاعات الجوية عن اعتراض معظم الصواريخ، بعدما تمكنت من إسقاط صاروخ واحد فقط، في تطور يثير مخاوف من مرحلة جديدة في الحرب.

ويرى مراقبون أن الهجمات الأخيرة قد تدفع كييف إلى مراجعة إستراتيجيتها التصعيدية ضد البنية التحتية الروسية، ما لم تتلق دعما عاجلا من حلفائها لتعزيز قدراتها الدفاعية.

تقرير: عمر الحاج