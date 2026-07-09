في ختام أعمالها.. ما أبرز مخرجات قمة الناتو في أنقرة؟

اختتم حلف شمال الأطلسي الناتو قمته في أنقرة برؤية (ناتو أقوى من أجل أوروبا أقوى)، معلنا الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

وأعلن القادة زيادة الإنفاق الدفاعي وتوسيع القدرات الصناعية العسكرية للحلف، مؤكدين التزامهم بمبدأ الدفاع الجماعي، وأن أي هجوم على دولة عضو يُعد هجوما على جميع الحلفاء.

وشدد البيان الختامي للقمة على مواصلة تطوير القدرات العسكرية للناتو، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي والصاروخي، كما جدد دعم أوكرانيا من خلال مساعدات عسكرية بقيمة 70 مليار يورو خلال عام 2026.

وجدد قادة الحلف التأكيد على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، داعين طهران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.

تقرير: المعتز بالله حسن