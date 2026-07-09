فقر الدم يهدد 57% منهن.. حوامل غزة بين فكي سوء التغذية وغياب الرعاية

أكدت الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني والصحي للنساء الحوامل في قطاع غزة وصل إلى مستويات كارثية، حيث تتفاقم معاناة الأمهات والنساء الحوامل في مخيمات النزوح بشكل حاد نتيجة سوء التغذية وضعف الخدمات الصحية.

وتتجسد أبعاد هذه الأزمة ميدانيا في إعلان وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع معدل الإصابة بفقر الدم بين النساء الحوامل في القطاع إلى 57%، مما يضع حياة آلاف الأمهات وأجنتهن في خطر حقيقي محدق.

وتحدثت العديد من النساء الحوامل أو حديثات الولادة للجزيرة عن معاناتهن في ظل الأوضاع القاسية التي يعشنها بسبب النزوح، وعدم توفر أي سبل أو أدوات أساسية للراحة والعناية التي تحتاجها كل حامل أو مرضعة.

ويتزامن هذا التدهور الصحي الحاد مع انهيار شبه كامل في منظومة الرعاية الطبية بالقطاع، إذ تشير الأرقام إلى أنه لم يعد يعمل سوى 37% فقط من أصل 358 مركزا كانت مخصصة لخدمات الصحة الإنجابية في غزة.

ويحرم هذا الشلل الكبير في المنشآت الطبية النساء الحوامل من الحد الأدنى من المتابعة والعلاج، ويضاعف من وطأة المعاناة اليومية داخل خيام النزوح التي تفتقر لأبسط مقومات البيئة الصحية الآمنة.