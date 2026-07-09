تجربة صاروخية صينية في المحيط الهادئ تثير مخاوف إقليمية

تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة المحيط الهادئ، إثر إطلاق بكين صاروخا إستراتيجيا من غواصة نووية.

يستعرض التقرير ردود الفعل والاعتراضات الصادرة عن تايوان وحلفاء واشنطن في المنطقة (اليابان وأستراليا ونيوزيلندا)، في مقابل الموقف الصيني الذي يصف التجربة بالنشاط العسكري الروتيني.

كما يتناول التقرير مخاوف تايبيه من التوسع البحري الصيني المستمر عبر السفن العسكرية وخفر السواحل لفرض واقع جديد في المياه المحيطة بالجزيرة.

تقرير: منال مقبول

قراءة: عدي حموش