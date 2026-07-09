الجزيرة ترصد يوميات سكان هافانا وسط انقطاع تام للكهرباء

تغرق العاصمة الكوبية هافانا في ظلام دامس إثر انقطاع تام للكهرباء وخروج محطاتها الحيوية عن الخدمة جراء ما تصفه البلاد بحصار الطاقة الأمريكي.

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وضاعف هذا الشلل الميداني معاناة السكان وحرمهم مقومات الحياة الأساسية، مجبرا العائلات على افتراش الأرصفة والشوارع هربا من عتمة بيوتهم. ورصدت كاميرا الجزيرة يوميات سكان هافانا وسط انقطاع تام للكهرباء بعد توقف محطة الكهرباء المركزية وأكثر من 100 محطة فرعية. تقرير: حسان مسعود

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المصدر: الجزيرة