لبنان.. أهالي النبطية الفوقا يتمسكون بالعودة رغم الدمار والاستهدافات

شيّع أهالي بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، ومن بينهم المربية إسبيرنزا غندور التي قُتلت مع والدتها وعاملين آخرين إثر غارة من مسيرة إسرائيلية.

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وتنقل مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار حجم الدمار الهائل الذي خلّفته الحرب، والواقع الإنساني الصعب للأهالي والعائلات العائدة الذين يصرون على البقاء وإعادة فتح محالهم التجارية، رغم استمرار خروق قرار وقف إطلاق النار الذي يصفه السكان بـ"الهش".

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المصدر: الجزيرة