قطر الخيرية تطلق مبادرة لإجراء عمليات قلب للأطفال في السودان

أطلقت جمعية قطر الخيرية مبادرة إنسانية وطبية في ولاية الجزيرة وسط السودان لإجراء أكثر من 50 عملية قسطرة وجراحة قلب مفتوح للأطفال المصابين بتشوهات قلبية خلقية.

ورصد تقرير الجزيرة من مدينة ود مدني استئناف مركز مدني للقلب تقديم خدماته العلاجية بعد توقف قسري دام نحو عامين جراء تعرضه لأعمال تخريب ونهب.

واستعرض التقرير الطاقة الاستيعابية والتشغيلية الحالية للمركز، والتي تشمل تقديم من 450 إلى 500 عملية قسطرة قلبية للكبار شهريا، ومن 50 إلى 60 جراحة قلب مفتوح، بالإضافة إلى إجراء من 25 إلى 30 عملية قسطرة قلبية للأطفال لتغطية الاحتياجات الطبية المتزايدة لمرضى القلب في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.

تقرير: أسامة سيد أحمد