عدسة الجزيرة توثق استهداف إسرائيل قلعة تبنين الأثرية والتاريخية

رصدت عدسة الجزيرة آثار الأحزمة النارية والغارات الإسرائيلية العنيفة التي أحدثت دمارا كاسحا، وتسببت في تصدعات خطيرة في قلعة تبنين الأثرية والتاريخية،

على بعد أمتار قليلة من مستشفى تبنين الحكومي الذي يواصل العمل لاستقبال الجرحى رغم الضغوط.

كما وثقت الكاميرا تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلي في أطراف بلدة بيت ياحون المحتلة عقب اشتباكات ضارية مع مقاتلي حزب الله، بالتزامن مع تنفيذ جيش الاحتلال عمليات تفجير ممنهجة للمنازل في أطراف بلدة حداثة التي عجز عن إسقاطها بالكامل. تفاصيل أكثر في تقرير كارمن جوخدار.