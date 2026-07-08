عبر الخريطة التفاعلية.. تفاصيل الضربات المتبادلة بين إيران وأمريكا

تصاعدت التهديدات الأمريكية تجاه إيران على وقع مواجهة ميدانية بدأت أحداثها في مضيق هرمز، ليعود شبح الحرب مجددا إلى المنطقة.

إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه قد يأمر بشن هجوم كبير وإن الأمر قد يصل إلى الاستيلاء على جزيرة خارك وإعادة فرض الحصار البحري.

وأفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بحدوث انفجارات عدة في مدينة بوشهر والمناطق المحيطة بها.

قال الحرس الثوري الإيراني إنه دمر بالصواريخ والمسيّرات 85 منشأة عسكرية أمريكية بمقر الأسطول الخامس في البحرين وقاعدة علي السالم في الكويت.

كما قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن أي موقع تنطلق منه هجمات أو يقدم الدعم للجيش الأمريكي سيكون هدفا مشروعا لقوات إيران.