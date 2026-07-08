شريان جديد للطاقة.. كيف غير الممر العماني حسابات الملاحة في مضيق هرمز؟

في 20 يونيو/حزيران أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن ممر آمن في المجال البحري العماني، ونصحت السفن والناقلات في بيان بعبور مضيق هرمز من خلاله.

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لاحقاً، في 24 يونيو/حزيران أعلنت سلطنة عُمان عن آلية عبور السفن والناقلات داخل الممر بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وأوضحت الآلية بعض تفاصيل نظام المرور، كأن تغادر السفن المضيق ضمن مجموعات، مع تحديد مناطق انتظار وتعليمات عبور مسبقة. فكيف أثر الممر الذي أتاحته سلطنة عُمان في حركة الملاحة في المضيق؟ تقرير: عبد الله سكر

قراءة: محمود الكن

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المصدر: الجزيرة