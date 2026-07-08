تصاعد التوتر في مضيق هرمز.. هجمات إيرانية تستهدف ناقلات نفط وغاز

استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة تجارية ثالثة أثناء عبورها المضيق. قبلها تعرضت سفينتان لضربة من الحرس الثوري وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات.

جاء هذا التطور بعد ساعات من حادث آخر وقع على بعد 8 أميال بحرية، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا بشأنه شرق ليما في سلطنة عمان قرب المسارات البحرية المؤدية إلى مضيق هرمز، قبل أن تعلن الهيئة لاحقا عن حادثة جديدة تعرضت خلالها ناقلة نفط لإصابة بطائرة مسيّرة داخل المضيق.

تقرير: أسماء النعيم

قراءة: وليد العطار