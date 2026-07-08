ترامب يلوّح بالسيطرة على جزيرة خارك.. ما أهميتها بالنسبة لإيران؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: “قد نضرب إيران مجددا، وقد نستولي على جزيرة خارك الإيرانية”، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يحصل الإيرانيون على أسلحة نووية، ولو كانوا يملكونها لاستخدموها.

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في المقابل، قال مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي إن التحركات الأمريكية ستدفع المنطقة نحو النار، مؤكدا أن محور المقاومة لن يبقى صامتا أمام ما وصفه بالمغامرات الأمريكية وأن يده على الزناد، وأضاف أن الاعتراف اللفظي بإلغاء مذكرة التفاهم يقع على عاتق الرئيس الأمريكي.

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المصدر: الجزيرة