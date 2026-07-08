بعد إعلان الجيش السوداني استعادتها.. ما الأهمية الإستراتيجية لمدينة الكرمك؟

أعلن الجيش السوداني استعادة سيطرته على مدينة الكرمك الإستراتيجية والغنية بالمعادن في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، وذلك عقب مواجهات عسكرية مع قوات الدعم السريع.

يسلط التقرير الضوء على الأهمية الإستراتيجية لمدينة الكرمك الحدودية الواقعة في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان بالقرب من الحدود الإثيوبية.

ويبرز الفيديو الموقع الجغرافي للمدينة بوصفها ممرا رئيسيا لخطوط الإمداد ونقطة ذات دلالة عسكرية ولوجستية لتأمين الحدود. كما يستعرض التقرير تتابع التطورات الميدانية منذ سيطرة قوات الدعم السريع عليها في مارس/آذار الماضي وحتى إعلان الجيش السوداني استعادتها، مستندا إلى أرقام المنظمة الدولية للهجرة التي وثقت نزوح أكثر من 30 ألفا شخص من المدينة بسبب المعارك.

تقرير: أسامة محمد