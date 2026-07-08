الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة الكرمك الإستراتيجية

أعلن الجيش السوداني استعادة سيطرته على مدينة الكرمك الإستراتيجية والغنية بالمعادن في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، وذلك عقب مواجهات عسكرية مع قوات الدعم السريع.

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وأفاد قائد الفرقة الرابعة مشاة بمدينة الدمازين، إسماعيل الطيب، بشأن عودة المدينة إلى سيطرة الدولة بعد غياب استمر لنحو ثلاثة أشهر ونصف. وتجمع عدد من سكان مدينة الدمازين أمام مقر الفرقة الرابعة مشاة لمساندة الجيش السوداني، رافعين شعارات تؤكد الوحدة الوطنية ودعم القوات المسلحة. تقرير: وضاح الطاهر

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المصدر: الجزيرة