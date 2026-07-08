الاحتلال الإسرائيلي يصعّد هدم المنازل في الضفة الغربية

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف البنية السكنية في الضفة الغربية، مع تصاعد إجراءات الهدم والإخطارات التي تطال المنازل.

في ظل تحذيرات من تداعياتها على حياة الفلسطينيين واستمرار العيش في المناطق المهددة، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ الاحتلال 740 عملية هدم خلال النصف الأول من العام الجاري. وتأتي عمليات هدم المنازل في الضفة الغربية المحتلة في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة ومستمرة منذ عقود، تمنع بموجبها السكان من البناء في المناطق المصنفة (ج) وفقا لاتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995، والبالغة مساحتها نحو 61% من مساحة الضفة الغربية.