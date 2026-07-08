أطفال غزة يتدربون على الكاراتيه في خيمة للتخفيف من آثار الحرب

وسط خيام النازحين في قطاع غزة، يواصل أطفال فلسطينيون تدريبات الكاراتيه في خيمة بعد تدمير الصالات والأندية الرياضية خلال حرب الإبادة الإسرائيلية، في محاولة للحفاظ على نشاط رياضي فقد بيئته الآمنة.

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وبعد أن دُمّر نادي الزيتون الرياضي في مدينة غزة، حيث كان يتدرب الأطفال لسنوات، أعاد المدرب خليل عياد إطلاق نشاطه الرياضي بإمكانات محدودة، واضعا نصب عينيه هدفا يتجاوز التدريب البدني إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال الذين أثقلت الحرب كاهلهم.

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المصدر: الجزيرة