أرقام مفزعة لعدد الطلبة الفلسطينيين المعتقلين داخل سجون الاحتلال

يقبع عدد كبير من الطلبة الفلسطينيين من المدارس والثانوية العامة والجامعات داخل السجون، مما يطرح تساؤلات عن حقهم في التعليم واستمرار مسارهم الأكاديمي.

رصد تقرير الجزيرة من الخليل تداعيات الاعتقالات في صفوف طلبة المدارس والجامعات الفلسطينية بالضفة الغربية، مسلطا الضوء على حالة الطالب صلاح العزة من مخيم الفوار، الذي غاب عن امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 إثر اعتقاله.

واستعرض الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة شؤون الأسرى ووزارة التربية والتعليم، والتي تشير إلى وجود نحو 350 طالبا من مختلف المراحل الدراسية في سجون الاحتلال، من بينهم 71 طالبا من مرحلة الثانوية العامة.

وتناول التقرير الآثار النفسية والأكاديمية المترتبة على هذه الاعتقالات الممتدة كنهج منذ عام 1967، وانعكاساتها على حرمان الطلبة من مواصلة مسيرتهم التعليمية.

تقرير: منتصر نصار