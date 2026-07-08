أبراج المراقبة العسكرية الإسرائيلية.. أرقام وتأثيرات ميدانية على غزة

سلط تقرير الجزيرة من مدينة غزة الضوء على انتشار المواقع والأبراج العسكرية الإسرائيلية المخصصة لمراقبة النازحين في القطاع.

واستعرض التقرير البيانات الحقوقية الصادرة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والتي كشفت عن إقامة 23 موقعا تضم رافعات وأبراجا عسكرية مخصصة للرصد والاستهداف الميداني للمدنيين.

كما تناول التقرير الآثار الميدانية والنفسية لهذه الأبراج على سكان الخيام، مستعرضا شهادات من طواقم الإسعاف والطوارئ الطبية بشأن طبيعة الإصابات الناتجة عن إطلاق النار العشوائي وتمركزها في الأجزاء العلوية من الجسم.

تقرير: شادي شامية