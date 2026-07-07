حل لجنة الطوارئ الحكومية في غزة.. ماذا يعني، وما الذي سيحدث بعد ذلك؟

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وحل اللجنة رسميا، تمهيدا لنقل المهام الإدارية وإدارة الحكم في القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

اقرأ المزيد

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استقالة لجنة العمل الحكومي جاءت "استجابة للمصلحة الوطنية ونزعا لذرائع الاحتلال"، مؤكدة اتخاذ "خطوة إيجابية جديدة لتنفيذ ما أعلناه دوما من أننا لن نكون في ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة". تقرير: نسيبة موسى

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share-nodes شارِكْ

المصدر: الجزيرة