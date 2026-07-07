حرب روسيا على أوكرانيا تتصدر مباحثات قمة الناتو وسط تحديات أمنية

تستضيف أنقرة قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وسط تصاعد التحديات الأمنية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أكد الأمين العام للحلف مارك روته أن القمة تمثل مرحلة الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ

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عبر تعزيز الجاهزية الدفاعية وزيادة الإنفاق العسكري. وبالتزامن مع انعقاد القمة، رفعت تركيا مستوى استعداداتها الأمنية لتأمين الوفود المشاركة، فيما تؤكد استضافتها للقمة مكانتها الإستراتيجية داخل الحلف بحكم موقعها الجغرافي ودورها في أمن الجناح الجنوبي للناتو. تقرير: المعتز بالله حسن

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المصدر: الجزيرة