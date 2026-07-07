تفاقم أزمة الوقود بإقليم كراسنودار جنوبي روسيا

تتفاقم أزمة الوقود في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا على خلفية استهداف أوكرانيا لمصافي النفط الروسي في الإقليم المحاذي لأوكرانيا والمهم لروسيا عسكريا واقتصاديا وسياحيا.

مدير مكتب الجزيرة في موسكو زاور شوج قرر أن يخوض التجربة بنفسه، موثقا رحلة البحث عن البنزين، التي بدأت بطابور طويل من السيارات امتد أمام إحدى محطات الوقود، في مشهد وصفه بأنه أصبح اعتياديا خلال الأيام الأخيرة، مع استمرار شح البنزين، في حين بقي وقود الديزل متوافرا من دون أي قيود على التزود به.

تقرير: زاور شوج