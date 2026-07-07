انفجاران في العاصمة السورية دمشق.. وهذه التفاصيل

هزّ العاصمة السورية دمشق تفجيران متتاليان في منطقة حيوية وسط المدينة، حيث وقع الانفجار الأول بالقرب من مبنى وزارة السياحة القديم وفندق البستان في شارع شكري القوتلي بمنطقة جسر فيكتوريا.

وتلاه مباشرة تفجير ثان عبر دراجة نارية استهدف الطواقم الطبية وقوات الأمن التي هرعت لإسعاف المصابين، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وقالت وزارة الداخلية السورية إن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا في محيط الموقع حفاظا على سلامة المواطنين، في حين شرعت الوحدات المختصة في تنفيذ عمليات المسح والتأمين في المنطقة.

تأتي هذه التطورات الأمنية بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ إذ وقع الانفجار بعد دقائق معدودة من مغادرته مقر إقامته متوجها إلى قصر الشعب لعقد اتفاقيات مع الرئيس السوري أحمد الشرع.