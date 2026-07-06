لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة تعلن حل نفسها واستقالة رئيسها

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان، استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وحلّ اللجنة رسميا، تمهيدا لنقل المهام الإدارية وإدارة الحكم في القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

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وأوضح البيان تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد جواد الفرا استقالته الرسمية من منصبه، في خطوة تهدف إلى إثبات الجدية، وتسهيل عملية الانتقال الإداري، وإنفاذ الاتفاقيات الوطنية. تقرير: غازي العلول

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المصدر: الجزيرة