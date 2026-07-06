تشييع طفل في قلنديا.. توثيق حقوقي بشأن أعداد الأطفال الشهداء بالضفة

انطلقت في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين مراسم تشييع الطفل وليد أبو سنينة الذي قضى جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي.

الاقتحام الإسرائيلي جرى بشكل مفاجئ وشمل إطلاق الرصاص الحي في أزقة المخيم القريب من الطريق الرئيسي الرابط بين رام الله والقدس. من جهتها وثقت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية مقتل 242 طفلا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى يونيو/حزيران 2026. تفاصيل أكثر في تقرير جيفارا البديري.