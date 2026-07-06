تسلسل زمني لأبرز تحولات المنظومة الإدارية لقطاع غزة

شهدت البنية الإدارية لقطاع غزة تحولات متسارعة أملتها منعطفات السياسة والميدان، متأرجحة بين لجان محلية لإدارة الأزمات والحروب، وصولا إلى أطر انتقالية مدعومة دوليا لتسيير الواقع الإغاثي والخدمي.

ففي عام 2014، وعقب فشل اتفاق الشاطئ، شكلت حركة حماس لجنة لإدارة قطاع غزة، مما أثار أزمة سياسية حادة ودفع أطرافا عربية ودولية إلى ربط أي تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية بحل هذه اللجنة.

وفي سبتمبر/أيلول 2017 تم الإعلان عن حل اللجنة في إطار مسار المصالحة والضغوط المصرية بعد أن اعتُبرت عاملا مساهما في تكريس الانقسام الفلسطيني.

التقرير يسلط الضوء على تسلسل زمني لأبرز تحولات إدارة قطاع غزة منذ عام 2014 إلى عام 2026.

تقرير: أسماء النعيم