تحديات الاقتصاد الإيراني ومستقبل التفاوض مع واشنطن

رصد تقرير جعفر سلمات دلالات الحشود المليونية المشاركة في مراسم تشييع المرشد الراحل علي خامنئي، والتي شهدت حضور وفود من 30 دولة إلى جانب قادة فصائل المقاومة.

وسلّط التقرير الضوء على الانقسام الداخلي الإيراني بشأن مآلات المفاوضات مع الولايات المتحدة، حيث يدفع الحرس الثوري والتيار المتشدد نحو التمسك بالمقاومة وتجنب التنازلات، مستندين إلى التفويض الشعبي، بينما يحذّر التيار البراغماتي من التبعات الكارثية على الاقتصاد المنهك. تفاصيل أكثر نتعرّف عليها في هذا التقرير.