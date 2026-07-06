تحالف "أوبك بلس" يقرر زيادة إنتاج النفط مجددا لمواجهة تطورات السوق

أقر تحالف “أوبك بلس” بقيادة السعودية وروسيا زيادة جديدة في إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا، بدءا من مطلع أغسطس/آب المقبل.

وجاء هذا القرار بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، حيث يمثل الخطوة الأولى لاختبار التفاهمات بين طهران وواشنطن وإعادة تشغيل صنابير الخليج بعد أزمة الإمدادات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز. وشدد التحالف في بيانه على اعتماد نهج مرن يتيح تعديل الزيادات أو تعليقها طوعيا وفق التطورات الجيوسياسية. من جانبهم أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن استقرار الأسواق لا يعتمد على زيادة الإنتاج فحسب بل يرتبط بقدرة التحالف على تأمين طرق النقل وإيصال النفط للمستهلكين في آسيا وأوروبا وأفريقيا.

تقرير: عيسى طيبي