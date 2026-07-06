الحرب الأوكرانية تتصدر قمة الناتو وسط تباين غربي بشأن الدعم المستقبلي

تتجه الأنظار إلى قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، وسط تصاعد المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، وتباين في مواقف القوى الغربية بشأن استمرار دعم كييف.

وتحضر ملفات عديدة وعلى رأسها حرب روسيا على أوكرانيا، في وقت يتسع فيه الشرخ بين القوى الغربية على طرفي الأطلسي.

وبين ضربات متبادلة تتسع رقعتها وقمة تبحث استمرار دعم كييف وحديث أمريكي عن إنهاء الحرب، تستمر الحرب في فرض نفسها على أجندة أوروبا في وقت تبدو فيه الولايات المتحدة أقل حماسة مما كانت عليه قبل سنوات لدعم أوكرانيا بالمال قبل السلاح.

تقرير: منال مقبول

قراءة شيماء بوعلام