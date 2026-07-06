الأبيض السودانية تواجه التصعيد وسط تدفق النازحين بسبب الحرب

تتعايش مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، بسكانها ونازحيها، مع وضع قاس فرضه موقع المدينة الإستراتيجي والقريب من محاور القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ورغم الهجمات المكثفة التي شنتها مسيرات الدعم السريع على الأبيض والطرق المؤدية إليها خلال الفترة الماضية، تقاوم المدينة من أجل استمرار الحياة بين أرجائها.

وعلاوة على ذلك، يواجه هؤلاء النازحون نقصا شديدا في الغذاء والماء والرعاية الصحية، ناهيك عن انعدام الأمن. ووسط هذا المشهد المتشابك، تبدو مفوضية العون الإنساني عاجزة عن احتواء الأزمة الغذائية المتفاقمة.

تقرير: أسامة سيد أحمد