ما قصة مجزرة عائلة الكاظمي في غزة؟

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق عائلة صدقي الكاظمي في قطاع غزة بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 2024، وذلك بعد استهداف منزلهم الذي كان يؤوي عددا من النازحين في محافظة خان يونس.

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عائلة الكاظمي إحدى العائلات الفلسطينية التي ارتكب طيران الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق أفرادها، ما أسفر عن استشهاد 8 أشخاص من العائلة. ويعاني رب العائلة، بعد نجاته من القصف، فقدان السمع وتأثر العين بسبب القصف على المنزل. تفاصيل القصة في هذا التقرير.

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المصدر: الجزيرة