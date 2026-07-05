ماراثون بيروت رسالة للتعافي الاقتصادي والسياحي في لبنان

استعادت بيروت جزءا من نبضها مع انطلاق أول ماراثون بعد الحرب، بمشاركة أكثر من 1850 عداء وعداءة من مختلف المناطق.

وانطلق اليوم الأحد فعاليات النسخة 23 من ماراثون بيروت، في أول حدث رياضي كبير يقام بعد الحرب، في مشهد حمل رسائل تتجاوز المنافسة الرياضية لتؤكد رغبة اللبنانيين في استعادة الحياة وإنعاش الحركة السياحية والاقتصادية، وترميم ما خلفته الحرب من آثار نفسية واجتماعية.

ورأت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن ماراثون بيروت يعد أحد أبرز الأنشطة السنوية في لبنان، مشيرة إلى أن قيمته الحقيقية تكمن في قدرته على جمع اللبنانيين من مختلف المناطق والطوائف في مكان واحد، بعيدا عن الانقسامات، وفي ظل هدف مشترك يجمعهم.