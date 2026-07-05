ضعف الرعاية الصحية ونقص في الأدوية في مراكز الإيواء بلبنان

تعاني مراكز الإيواء في لبنان من نقص حاد ومستمر في الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية.

تواجه مراكز الإيواء ضغوطا هائلة بسبب الاكتظاظ الشديد، وتعمل وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع منظمات الإغاثة والعيادات المتنقلة على ربط مراكز الإيواء بشبكة الرعاية الأولية لسد الفجوات وتوفير الأدوية الحادة والمزمنة. ويشكو النازحون من عدم توفر الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، خاصة تأمين العلاجات ومتطلبات أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.