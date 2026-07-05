بعد الزلزال.. عائلات فنزويلية تنتظر انتشال أحبائها من الركام

تحولت آمال عائلات ضحايا الزلزالين اللذين ضربا شمالي فنزويلا في 24 يونيو/حزيران الماضي من انتظار العثور على ناجين إلى التطلع لانتشال جثامين أحبائهم ووداعهم للمرة الأخيرة.

وتقول مورايما ماسوت، التي تتابع استمرار عمليات البحث في منطقة كاتيا لامار بمدينة لا غويرا، إن حفيدتها كاميلا (15 عاما) وابنتها كارينا وجدة حفيدتها لا يزلن تحت الأنقاض، معربة عن أملها في انتشال جثامينهن.

وبينما تواصل فرق الإنقاذ عملها رغم تضاؤل فرص العثور على أحياء، تتزايد معاناة الناجين الذين فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم، ويواجهون تحديات كبيرة في تأمين احتياجات أسرهم، وسط مخاوف من أن تستغرق رحلة التعافي من آثار الكارثة وقتا طويلا.

تقرير: أحمد جرار