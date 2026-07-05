الضفة الغربية.. ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم

شهدت قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله هجوما نفذته مجموعات من المستوطنين بحماية مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث اقتحموا المنطقة الشمالية ووصلوا إلى أطراف المنازل، واعتدوا على المواطنين،

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ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الأهالي الذين حاولوا التصدي للهجوم. لم تعد معاناة قرية أم صفا تقتصر على الاقتحامات العسكرية المتكررة أو إغلاق مداخلها بالسواتر الترابية والحواجز العسكرية، بل باتت تواجه تصعيدا متواصلا من اعتداءات المستوطنين الذين يحاولون فرض واقع جديد يحرم الأهالي من أراضيهم ويهدد وجودهم في قريتهم. تقرير: ثروت شقرا

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المصدر: الجزيرة