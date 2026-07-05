إحراق مقهى فلسطيني وسرقة محتوياته في هجوم لمستوطنين جنوب نابلس

أحرق مستوطنون مطعما ومقهى فلسطينيا على الطريق الواصل بين بلدة اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس ومدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، في هجوم يقول فلسطينيون إنه يأتي في ظل تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين.

وأفاد مراسل الجزيرة من الضفة الغربية بأن الهجمات التي ينفذها المستوطنون لم تعد تقتصر على إقامة البؤر الاستيطانية أو أعمال التجريف، بل باتت تشمل اعتداءات شبه يومية تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية وممتلكات سكانها.

وأوضح أن المستوطنين اقتحموا المطعم والمقهى خلال ساعات الليل، وسرقوا الأموال الموجودة فيهما قبل أن يضرموا النار في المكان بالكامل، ما أدى إلى تدميره بصورة كاملة.

ونقل عن مالك المقهى، يعقوب عويس من بلدة اللبن الشرقية، قوله إن المهاجمين "دمروا كل شيء"، مشيرا إلى أن الاعتداء جاء بعد أشهر من التهديدات التي تعرض لها وللعاملين في المنطقة من مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية على أراض فلسطينية مجاورة.

تقرير: ليث جعار