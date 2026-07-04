وزارة الصحة في غزة تحذر من ارتفاع مقلق في حالات الإجهاض

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من ارتفاع مقلق في حالات الإجهاض، وعزت الارتفاع الملحوظ في الإجهاض وتشوهات الأجنة إلى الحرب المتواصلة على غزة.

وقال استشاري طب الأطفال بوزارة الصحة زياد المصري إن استمرار الحرب أثر كثيرا على صحة الأمهات، وأدى إلى ولادة الأطفال بأوزان قليلة وأعضاء غير مكتملة النمو، فضلا عن حالات الإجهاض العديدة.

ويعاني سكان القطاع نقصا حادا في الدواء والغذاء والاحتياجات الأساسية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق المتواصل منذ 3 سنوات. فيما تتوقع وزارة الصحة ارتفاع معدلات الإجهاض لأكثر من 70% خلال العام الجاري.

تقرير: غازي العالول