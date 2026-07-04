أوضاع إنسانية مأساوية وغياب مقومات الحياة الأساسية في غزة

يعيش النازحون في قطاع غزة أوضاعا إنسانية مأساوية تتسم بشح حاد في المساعدات وغياب مقومات الحياة الأساسية.

تتفاقم معاناة مئات الآلاف في الخيام البالية التي تتحول إلى أفران خلال الصيف، مع انعدام البنية التحتية وانتشار الأوبئة. وتتزايد معدلات الجوع بشكل مقلق لقلة وجبات الطعام اليومية. كما يمثل الحصول على مياه الشرب أو المياه الصالحة للاستخدام الآدمي رحلة شاقة يوميا للنازحين في ظل انهيار شبكات المياه والصرف الصحي.