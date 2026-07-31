مهام اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة والتحديات أمامها

شُكّلت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ضمن الخطة الانتقالية التي يشرف عليها مجلس السلام، لتتولى إدارة الشؤون اليومية داخل القطاع، إلى حين التوصل إلى ترتيبات سياسية دائمة.

أُعلن عن تشكيل اللجنة في يناير/كانون الثاني 2026، وضمت شخصيات فلسطينية من التكنوقراط، بعيدا عن التمثيل الحزبي المباشر.

يرأسها المهندس علي شعث، فيما تقتصر صلاحياتها على إدارة الوزارات والمؤسسات الخدمية، كالصحة والتعليم والبلديات والكهرباء والمياه، إضافة إلى الإشراف على توزيع المساعدات والتنسيق مع المنظمات الدولية في مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار.

تقرير: صهيب العصا