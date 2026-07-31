ما تداعيات أزمة الطاقة على حياة الكوبيين؟

تتسع تداعيات أزمة الطاقة في كوبا لتتجاوز انقطاع الكهرباء إلى شلل قطاعات حيوية وتعطل مظاهر الحياة اليومية، وسط ندرة البنزين وارتفاع كلفته وصعوبة الحصول عليه.

بدأ الوقود ينفد في جميع أنحاء كوبا منذ يناير/كانون الثاني الماضي، عندما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع النفط أو توفره للجزيرة.

وتواجه كوبا منذ أشهر انقطاعات في التيار الكهربائي تستمر ساعات، وفي الآونة الأخيرة أياما، وذلك لأسباب منها شبكة متهالكة، وحصار نفطي فرضته الولايات المتحدة وأدى إلى قطع إمدادات الوقود عن الجزيرة.

كاميرا الجزيرة ترصد تداعيات أزمة الطاقة على حياة الكوبيين، في ظل انقطاع الكهرباء بسبب نقص الوقود، مما أدى إلى تعطل الخدمات وتفاقم الأوضاع المعيشية وخروج احتجاجات شعبية غاضبة.

تقرير: حسان مسعود