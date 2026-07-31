كارثة بيئية وصحية نتيجة تراكم النفايات الطبية في غزة

يواجه قطاع غزة كارثة بيئية وصحية غير مسبوقة نتيجة تراكم النفايات الطبية الخطرة في محيط مراكز الإيواء وأماكن تجمع النازحين.

كما أن غياب الحاويات والأكياس المخصصة للفرز أجبر الطواقم الطبية على خلط النفايات المعدية بغير المعدية، مما زاد من خطر انتقال العدوى، ويضاف إلى ذلك تدمير الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 20 سيارة نقل خاصة بالنفايات الطبية، ومنع دخول قطع الغيار والزيوت اللازمة لصيانتها، مما شلّ حركة نقل هذه النفايات بالكامل.