ضربات إسرائيلية تطول مراكز الإيواء وتدفع عائلات للنزوح

امتدت أضرار الضربات الإسرائيلية في غزة إلى محيط المواقع المستهدفة، وطالت مراكز إيواء، مما أجبر عائلات جديدة على النزوح بعد تضرر الأماكن التي كانت تؤويها.

ووثقت كاميرا الجزيرة مشاهد من مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، حيث عاد نازحون إلى مواقع القصف بعد ساعات من استهدافها، يجمعون الملابس الممزقة والأغراض التي نجت من تحت الأنقاض، بعدما تمكنوا من النجاة بأرواحهم دون إنقاذ منازلهم.

ونقلت مراسلة الجزيرة مشاهد الدمار الذي خلّفه القصف في مربع سكني كامل، موضحة أن آثار الاستهداف لم تقتصر على المنازل، بل امتدت إلى الخيام المقامة حولها، مما ضاعف معاناة العائلات التي كانت قد نزحت إليها بحثا عن ملاذ أكثر أمنا.

تقرير: نور خالد