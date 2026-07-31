ترمب يصعّد ضد إيران والحرس الثوري يتمسك بخيار إغلاق هرمز

بين عصا الضربات وجزرة الاتفاق تراوح الأزمة الأمريكية الإيرانية مكانها، متأرجحة بين تصعيد وتهديد وتفاوض.

في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتوجيه ضربة قوية ضد أهداف إيرانية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف عشرات المواقع داخل إيران.

أما بنك الأهداف، فشمل مراكز قيادة عسكرية وصاروخية وأخرى للمسيّرات من أجل تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية وحركة الملاحة ودول الخليج، وفق سنتكوم.

وفي المقابل، استهدف الحرس الثوري الأردن والكويت وجدد تهديداته بمواصلة إغلاق مضيق هرمز.

تقرير: أزهار أحمد