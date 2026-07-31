الحرب تلقي بظلالها الثقيلة على صناعة المراكب اللبنانية

ألقت الحرب الإسرائيلية بظلالها الثقيلة على صناعة المراكب الخشبية في منطقة ببنين شمالي لبنان، لتتراجع صناعتها بنسبة 70%، مما يجعل الحرفيين شبه عاطلين عن العمل.

وأثرت الحرب كثيرا في صنّاع المراكب، إذ توقفت الموانئ الجنوبية في صيدا وصور وطرابلس وصرفند، مما أدى إلى تراجع الطلب على هذه الصناعة بنسبة كبيرة.

وللتقليل من الخسائر، يطالب العمال الدولة والمسؤولين بدعم هذه الصناعة التي كانت تشكل ثروة لأهل المنطقة، وتوفير الأخشاب بأسعار خاصة، وتسهيل الإجراءات الحكومية التي كانوا يعانون منها.