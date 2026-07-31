استهدافات أمريكية جديدة للشمال الإيراني.. ما تفاصيلها؟

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران، بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتوجيه ضربة قوية لإيران.

وبعد نحو ساعتين من بدء هجماتها، ذكرت "سنتكوم" أنها أكملت بنجاح "موجة كثيفة" من الضربات ضد إيران، مشيرة إلى ضرب عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقالت إن الضربات التي شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيّرة، تهدف إلى "تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج".