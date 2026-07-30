هجوم أوكراني على سفينة إيرانية.. ما الذي حدث في بحر قزوين؟

يحمل الهجوم الذي شنته أوكرانيا على سفينة إيرانية في بحر قزوين دلالة لافتة، ليس فقط لكونه أول هجوم من هذا النوع يستهدف سفينة إيرانية، بل أيضا لوقوعه في ذروة التوتر والمواجهة بين واشنطن وطهران.

وأثار الهجوم جدلا بشأن طبيعة السفينة وحمولتها، وكيف يمكن أن يؤثر هذا الاستهداف في التجارة بين إيران وروسيا عبر بحر قزوين؟ وما طبيعة هذا التبادل؟

يُعد بحر قزوين أكبر مسطح مائي مغلق على الأرض، وثاني أكبر وأغنى منطقة بثروات النفط والغاز في العالم، تتقاسم 5 دول شواطئه بنسب متفاوتة، هي تركمانستان وكازاخستان وروسيا وأذربيجان وإيران.

وبرزت أهميته مع اشتداد العقوبات والحروب، إذ تحوّل البحر إلى شريان تجاري ولوجستي متنامٍ بين موسكو وطهران، وإحدى الحلقات الرئيسية في ممر النقل الدولي.