ما تداعيات انحسار مياه النيل على الموسم الزراعي شمالي السودان؟

شهد نهر النيل انحسارا غير معتاد في الخرطوم وشمالي السودان، مما تسبب في تراجع إنتاج محطات مياه الشرب، وفاقم معاناة السكان في الحصول على مياه صالحة للشرب.

اقرأ المزيد

وأثار انحسار منسوب النيل مخاوف المزارعين في مدينة دنقلا في الولاية الشمالية، إذ يعتمدون بشكل أساسي على مياه النيل في ري أراضيهم، بعد أن أجبرهم انحسار المياه على تقليل المساحات المزروعة، كما تحملوا تكاليف إضافية بسبب صعوبة وصول المياه إلى مضخات الري.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share-nodes شارِكْ

المصدر: الجزيرة