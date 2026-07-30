ما تداعيات انحسار مياه النيل على الموسم الزراعي شمالي السودان؟
شهد نهر النيل انحسارا غير معتاد في الخرطوم وشمالي السودان، مما تسبب في تراجع إنتاج محطات مياه الشرب، وفاقم معاناة السكان في الحصول على مياه صالحة للشرب.
وأثار انحسار منسوب النيل مخاوف المزارعين في مدينة دنقلا في الولاية الشمالية، إذ يعتمدون بشكل أساسي على مياه النيل في ري أراضيهم، بعد أن أجبرهم انحسار المياه على تقليل المساحات المزروعة، كما تحملوا تكاليف إضافية بسبب صعوبة وصول المياه إلى مضخات الري.
Published On 30/7/2026
المصدر: الجزيرة