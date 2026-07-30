عيادات علاج الأسنان بقطاع غزة تواجه أزمة جراء نفاد المستلزمات الطبية

يواجه قطاع طب وصناعة الأسنان في غزة خطر الانهيار بسبب نفاد المواد الخام وتدمير المختبرات واعتماد بدائل بدائية، وهو ما يهدد بحرمان آلاف المرضى من خدمات علاجية وتأهيلية باتت شبه متوقفة.

وفي وقت تتزايد فيه أعداد المصابين والمرضى المحتاجين إلى تركيبات الأسنان والعلاجات التأهيلية، يجد العاملون في هذا القطاع أنفسهم أمام واقع غير مسبوق، بعد أن تحولت المختبرات إلى ورش تعمل ببدائل بدائية لا تضمن الحد الأدنى من الجودة المطلوبة.