أزمة مضيق هرمز تضرب إمدادات الطاقة وترفع كلفة الأسواق العالمية

تستمر تداعيات أزمة مضيق هرمز على أسواق الطاقة العالمية، إذ تكبد المنتجون خسائر فادحة نتيجة تعطل الإمدادات، كما تحمّل المستهلكون فاتورة الأسعار المرتفعة.

مضيق هرمز طريق ملاحي ضيق في منطقة الخليج، يشكل ممرا مائيا يربط بين الخليج العربي وخليج عمان، ويتميز بأهمية إستراتيجية بالغة على المستويين الإقليمي والدولي، لكونه المنفذ البحري الوحيد للخليج العربي إلى المياه المفتوحة والعالم.

ويمثل المضيق نقطة عبور رئيسية ضمن أحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم، ويُعد أحد الشرايين الأساسية للتجارة الدولية، إذ يمر عبره نحو 11% من حجم التجارة العالمية.

تقديم: عمار طيبي