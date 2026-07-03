مخاوف من كارثة إنسانية وشيكة بمدينة الأبيض السودانية

تعود مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان إلى واجهة المشهد، وسط مخاوف متزايدة من أن تسلك الطريق ذاته الذي سلكته الفاشر.

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فبين التحصينات العسكرية واتساع رقعة هجمات الدعم السريع، تزداد المخاوف من تحول الحصار إلى كارثة إنسانية جديدة. تكتسب الأبيض أهمية إستراتيجية، إذ تقع على طريق حيوية تربط دارفور الخاضعة لسيطرة الدعم السريع غربا بمناطق سيطرة الجيش في وسط السودان وشرقه. وتضم المدينة فرقة مشاة للجيش وقاعدة جوية وخط أنابيب نفط رئيسيا وسوقا كبيرة للصمغ العربي. تقرير: ماجدة العرامي

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المصدر: الجزيرة